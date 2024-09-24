الأب باسيليوس يفتتح لقاءً روحيًا في سوريا

افتتح الأب باسيليوس منصور الكاهن بكنائس سوريا، لقاء كهنة أبرشية عكار الأرثوذكسية المقام في فندق عمار الحصن بوادي النصارى في سوريا لمدة 4 أيام.

وخلال اللقاء الحواري الروحي أشار إلى أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في تنمية الحياة الروحية والرعائية للآباء من خلال المواضيع المطروحة واللقاءات الحوارية التي تقام خلالها.

كما أشار إلى أهمية مواكبة العلم والتطور لتسخيره في البشارة والتعليم، كما نوه إلى صعوبات العمل الرعائي وتحدياته لا سيما في ظل التغيرات والتخبطات العالمية وتأثر مجتمعاتنا بالمفاهيم الغربية البعيدة عن فكر الكنيسة، مؤكدا تفعيل الحياة الليتورجية والصلاة المستمرة لتكامل أي نشاط وعمل.

كما تحدث عن القديس يوحنا الذهبي الفم الذي اعتبر أن عصر الرسل هو عصر المعجزات أما عصره فقد كان عصر العلوم والفلسفات التي سخرت للدفاع وترسيخ الإيمان القويم والرد على الهرطقات والتعليم الغريب.

وقد سبق هذا اللقاء الحواري صلاة الغروب لعيد القديسين تقلا وسلوان الآثوسي.