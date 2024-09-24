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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشدد على تفعيل استخدام المعامل وحجرات الأنشطة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يشدد على تفعيل استخدام المعامل
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أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية والالتزام بالكثافات المقررة، وذلك بمدرستي أبو بكر الصديق الابتدائية ومطروح الرسمية المتميزة لغات. 

وكيل تعليم مطروح يؤكد على صقل مهارات الطلاب اللغوية 

استهل شحاتة جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة أبي بكر الصديق ثم تفقد الفصول الدراسية للصفوف الأولى، مؤكداً للمعلمين ضرورة صقل مهارات التلاميذ اللغوية في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية مع تنظيم برامج إثرائية دورية لتقييم مستوى الطلاب.

وتوجه وكيل الوزارة عقب ذلك إلى مدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات، حيث شهد طابور الصباح بحضور ماهر قاسم مدير إدارة المدارس الرسمية، وسحر عبد الموجود مدير المدرسة، متابعا فقرات برنامج الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية، والتي أظهرت إتقان أعضاء الفريق الإذاعي لغويا وبراعتهم في التقديم والإلقاء أعقبها أداء الطلاب لتحية العلم والسلام الوطني.

وكيل تعليم مطروح يكرم عددا من المعلمين تقديرا لجهودهم

وكرم عددا من معلمي المدرسة تقديراً لجهودهم المتميزة في إثراء العملية التعليمية، كذلك عرفانا بعطائهم خلال مرحلة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ثم تفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية حيث تابع شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي، مشيداً بأداء معلمتين لمادة اللغة الإنجليزية في الشرح المبسط وتحفيز الطلاب على التفوق والتميز وأداء الأدوار المنوطة بهما أثناء الحصة الدراسية بشكل جيد.

وأجرى وكيل الوزارة اتصالا هاتفيا مع مسئولي توجيه عام المعامل، مؤكدا لهم ضرورة تفعيل استخدام معمل الرسمية لغات وتزويده بالخامات اللازمة لتفعيل الحصص العملية لمادة العلوم بالمراحل التعليمية الثلاث وكذلك استخدام حجرات الأنشطة.

وفي ختام جولته أكد شحاتة ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط المدرسي في سبيل تحقيق مزيد من الالتزام المنشود بالمؤسسات التربوية وبما يساهم في تقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب.

وكيل تعليم مطروح يشدد على تفعيل استخدام المعامل وحجرات الأنشطة

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مطروح وكيل تعليم مطروح المعامل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح العام الدراسي الجديد 2024 2025