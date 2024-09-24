"فطروهم قبل المدرسة".. القومي للتغذية يوضح أهمية وأفضل وجبات للطلاب

تُعد وجبة الإفطار واحدة من أهم الوجبات اليومية للأطفال، خاصة قبل التوجه إلى المدرسة؛ فهي تزوّدهم بالطاقة اللازمة لبدء يومهم بنشاط وتركيز، وتشير كافة الدراسات إلى أن تناول الإفطار يُعزز من قدرة الأطفال على التعلم؛ إذ يساعد في تحسين الذاكرة والانتباه، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي، وينبغي أن تحتوي وجبة الإفطار المتوازنة على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، الكربوهيدرات، والفيتامينات، التي تُعزز من صحة الطفل وتدعم نموه السليم، كما أن الإفطار يُقلل من مخاطر الشعور بالجوع خلال ساعات الدراسة، مما يُساعد في تجنب تشتت الانتباه وضعف التركيز.

ويعتبر الذهاب إلى المدرسة دون تناول الإفطار يمكن أن يُعرّض الأطفال لمشكلات متعددة، مثل ضعف التركيز، وزيادة الشعور بالجوع، ومما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، كما أن نقص العناصر الغذائية اللازمة في الصباح يمكن أن يُضعف من مناعتهم، ويزيد من قابلية إصابتهم بالأمراض، لذا ينصح كل خبراء التغذية، أولياء الأمور، بضرورة وضع اهتمامًا خاصًا لتوفير إفطار متوازن لضمان صحة وسعادة أطفالهم خلال يومهم الدراسي.

وفي هذا السياق، فقد أشار المعهد القومي للتغذية إلى أهمية تناول وجبة الإفطار قبل اليوم المدرسي لأنها تعطي للطالب تحصيلا أكثر للدروس وتعطيه نشاطا بدنيا، لافتا في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فوائد تقديم وجبة الإفطار للأطفال والطلبة، وتتمثل أهميتها في:

- تعمل على التوازن النفسي لدى الأطفال وتساعد على الابتعاد عن العصبية.

- زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة.

- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي والنشاط البدني في اليوم الدراسي.

- تساعد على تجنب الإحساس بالجوع، وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام.

- تنظيم السكر في الدم.

- زيادة التركيز وتحسين الذاكرة.

ولفت "القومي للتغذية" في منشور له على موقع "فيسبوك"، إلى أفضل وجبات الإفطار الصحية للأطفال والطلبة قبل الذهاب إلى المدرسة، وتتمثل في:

- وجبة بليلة باللبن.

- طبق زبادي بالشوفان وعسل النحل.

- ساندوتشات جبنة فيتا بالخضراوات.

- ساندوتشات أومليت بيض بالخضراوات.

- وافل بعسل النحل والفاكهة.