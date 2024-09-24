الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية يترأس صلاة عيد القديس بيو

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، قداسًا احتفاليًا لمناسبة عيد القديس بيو في دير ما ضومط - فيطرون، عاونه فيه رئيس الدير الأب المدبر جان مارون الهاشم، وعدد من الكهنة.

وأشار الأباتي رزق، إلى أنه في عيد القديس بيو، نسمع كلمة يسوع (طوبى لكم)، وكلمته هذه تتوجه إلينا، نحن الذين أدركنا نعمة الله في المسيح وتقنا للملكوت، وقد تكون هذه العظة مثيرة للدهشة، إذ إننا أمام تمييز جدير بالدهشة، فما هو هم وغم في مقياس البشر، هو طوبى في مقياس الرب.

وأوضح، أن ما يقصده يسوع في خطبته هذه، التي يتوجه بها إلى التلاميذ، ومن خلالهم إلى جميع المسيحيين، هو أن السعادة مع يسوع لا يحدها عطش أو فقر أو جوع، فمن كان مستعدًا ليتبع يسوع ويحفظ كلمته ويحيا تعليمه، سينال السعادة معه.

وأضاف، أن يسوع يلاقي تعاليم اليهود السابقة في توراتهم، ما ورثوه من الحكمة اليونانية طوبى لمن تزوج امرأة عاقلة، طوبى لمن وجد الحكمة، ولكن لا أحد يتفوق على من يخاف الرب (سي 25: 7- 11)، أما هو فقد رفع الطوبى أي السعادة إلى مقام ليس له سابق، فالسعادة تأتي من الثقة بالعناية الإلهية، بأن إلهنا عمانوئيل هو معنا في خضم أوجاعنا ومشاكلنا، والسعادة الحقيقية هي في الاتكال على الرب.