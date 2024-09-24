وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضح وزير الخارجية في لقاء مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مواقف مصرية وعربية وإسلامية متطابقة، سيتم دفعها من خلال مؤتمر حول القضية الفلسطينية سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الجهود المصرية القطرية مع الشركاء الأمريكيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مستمرة ولن تتوقف، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات في واشنطن ركزت على وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.