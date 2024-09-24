الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا؛ إذ تم دخول وخروج 27 سفينة كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 45 سفينة بواقع 22 سفينة بضائع عامة و9 سفينه صب جاف و5 سفن حاويات و5 سفن صب سائل و3 سياحة وسفينة رورو.

كما تم تداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1400 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1100 حاوية بما يشكل 44% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 142 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.