الكونغو الديمقراطية: مقتل جنديين من البحرية واختطاف اثنين من رعايا الصين

قتل جنديان من قوات البحرية الكونغولية، رميا بالرصاص، وأصيب مدني واختطف اثنان من الرعايا الصينيين، من قبل مسلحين مجهولين على محور كاليمي- كابيمبا في مقاطعة تنجانيقا بجنوب شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن مسلحين "مجهولي الهوية" نصبوا كمينا، يوم الأحد الماضي، لمركبة تابعة لشركة "أسمنت البحيرات العظمى" التي تنتج الأسمنت في مدينة كابيمبا.

وأشارت وسائل الإعلام - نقلا عن شهود عيان - إلى أن المركبة التابعة للشركة كانت قادمة من مدينة كابيمبا ومتجهة نحو مدينة كاليمي، وعند منطقة "كيبوري"، الواقعة على بعد حوالي أربعين كيلومترا من كاليمي، هاجمها المسلحون، مشيرة إلى أن المركبة كانت تقل على متنها جنديين من قوات البحرية وسائق واثنين من الرعايا الصينيين، مضيفة أن المسلحين اختطفوا الصينيين وقتلوا الجنديين وأصابوا السائق الذي نقل إلى مركز صحي قريب من موقع الحادث لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر أمنية في مدينة كاليمي أن عمليات البحث عن الرعايا الصينيين جارية.

يذكر أن حادث اختطاف صينيين على محور "كاليمي- كابيمبا" لا يعد الأول من نوعه؛ ففي أبريل الماضي قُتل جنديان من القوات البحرية أيضا واختطف اثنين من الرعايا الصينيين على المحور ذاته. وأطلق المسلحون سراح الصينيين المختطفين بعد دفع فدية كبيرة.