سلام إلى جارة القمر.. نجوم الفن يدعمون لبنان بعد الغارات الإسرائيلية

دعم مجموعة من نجوم الفن لبنان عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة والتي نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف، بالإضافة إلى سقوط مصابين وشهداء.

شريهان

عبرت الفنانة شريهان عن حزنها بعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، ذلك عبر حسابها على موقع "إكس".

وقالت شريهان: "لبيروت من قلبى سلامٌ لبيروت وسلام إلى جارة القمر فيروز الكرامة والإرادة، وكل شعبها القوي العظيم بردًا سلامٌ لبيروت".

كندة علوش

وأعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها بعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان التي راح ضحيتها 492 شهيدًا بينهم 35 طفلًا، بالإضافة إلى 1645 جريحًا، وفقا للتليفزيون اللبناني.

وقالت “علوش” عبر حسابها على موقع "إكس": "يا رب تحمي بلد الجمال والذوق يا رب تحمي البلد اللي بعشقها.. النا فيها أهل وقرايب وأصحاب يا رب تحمي أهلها من كل شر.. يا رب تحمي لبنان.. وتحمي كل بلادنا".

راغب علامة

وقال الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه على موقع "إكس": "إسرائيل الإرهابية متعطشة للدماء وخصوصًا دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب".

وتابع قائلا: "اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء يا رب العالمين آمين".

إليسا

وطالبت الفنانة اللبنانية إليسا، بتطبيق القرارات الدولية ضد إسرائيل بعد الغارات التي شنتها على لبنان.

وقالت إليسا عبر حسابها على موقع "إكس": "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد".

وتابعت إليسا: "ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟ نجدد النداء: لبنان لا يريد الحرب".

نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المشهد السياسي الحالي في لبنان، والغارات الإسرائيلية التي شنتها على الجنوب، مما أدى لسقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وقال "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع "إكس": "فشل نتنياهو رغم حرب الإبادة التي شنها على غزة في تحقيق أي هدف.. سواء المعلن (القضاء على حماس) أو الخفي (إخلاء القطاع وتهجيرهم إلى سيناء) أو المفروض عليه (استعادة الرهائن) مما ينهي مستقبله السياسي بل وما هو أكثر، هذا الفشل هو ما دفعه لكسر قواعد الاشتباك مع حزب الله وجره للتصعيد".

وتابع “الحلفاوي” في تدوينة أخرى قائلا: "لولا الحماية الأمريكية والغربية لما جرؤت إسرائيل على العربدة في المنطقة وشن حروب الإبادة بلا ضابط ولا رابط".

نانسي عجرم

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، واصفة إياها بـ “الجنون”.

وقالت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "إكس": "يا رب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من ‎الجنوب للشمال منحطه قدامك، خلّي عينك علينا".

نجوم

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