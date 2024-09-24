مودي: مستعدون للمساهمة بكل السبل الممكنة لاستعادة السلام في أوكرانيا

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة بكل السبل الممكنة لاستعادة السلام في كييف.

جاء ذلك- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- خلال اجتماع مودي مع زيلينسكي في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الأم المتحدة.

ويعد هذا الاجتماع الثاني الذي يعقده الزعيمان خلال نحو شهر، حيث قام مودي بزيارة أوكرانيا في 23 أغسطس الماضي تلبية لدعوة من زيلينسكي.. وكانت هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى أوكرانيا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.

