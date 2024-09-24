محافظ بني سويف يتابع إجراءات عقد المقابلات الشخصية لمُتقدمي الوظائف الإشرافية بـ"التعليم"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم، الإجراءات التي تقوم بها المديرية، تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية والتي تشمل (مدراء ووكلاء إدارات التعليم، وموجهي عموم وأول والموجهين، ومدراء ووكلاء مدارس) لتقييم واختيار أفضل العناصر المؤهلة ذوي المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لمسايرة التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار هاني عنتر وكيل التعليم، إلى أنه تم تشكيل اللجنة المُكلفة بتقييم واختيار قيادات الإدارة المدرسية والتوجيه بالمديرية لإجراء المقابلات الشخصية لشغل تلك الوظائف، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 29/9/2024 وتستمر حتى الخميس 31/10/2024، وذلك بمقر مكتبة المديرية.

هذا مع تحديد يوم الخميس الموافق 7/11/2024 للذين تخلفوا عن إجراء المقابلات وتقدموا بعذر كتابي لرئيس اللجنة مسبقا، موضحا أن الهدف من المقابلات ضخ دماء جديدة لخدمة المنظومة التعليمية.