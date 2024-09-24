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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن قضية المياة مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية وترتبط بالأمن القومي المصري ولا تهاون أو تنازل بشأنها، موضحًا أن الحصة التي نحصل عليها منذ عام 59 هي بالكاد تكفي 60% من احتياجاتنا السنوية، ولذا لا يمكن التفريط في نقطة واحدة من المياه.

وأضاف وزير الخارجية في لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد على الولايات المتحدة بأن قضية المياه مهمة لمصر وهناك مواقف دولية قوية في هذا الشأن للتأكيد على الشواغل المصرية وعدم إمكانية ترك الأمر الخاص بمياه النيل لأهواء أي دولة.

كما تابع وزير الخارجية أنه لا يمكن التهاون بحقوق دول المصب في نهر النيل، وأنه يجب مراعاة الأمن المائي للدول وعدم السماح لدول بفرض رؤيتها بشكل منفرد.

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