2000 شهيد ومصاب.. حصيلة اليوم الأول من المحرقة الإسرائيلية في لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على لبنان، تسبب في استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين الذي نزحوا من قرى الجنوب هربا من القصف الإسرائيلي الغاشم.

وخلال 24 ساعة فقط شن جيش الاحتلال 1600 غارة جوية على جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 492 إلى جانب إصابة 1645 آخرين، بينهم 35 طفلا و58 سيدة.

وناشد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، أهالي لبنان بإغاثة نازحي الجنوب وقال الحريري، إن "التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان".

وأضاف: "أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين، ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار".

وأعلن جيش الاحتلال يوم الثلاثاء شن غارات جوية على جنوب وشرق لبنان.

وأكد جيش الاحتلال قصف عشرات الأهداف في لبنان بعد أن أطلق حزب الله صواريخه بكثافة اليوم الثلاثاء، في أشد المواجهات بينهما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ونوه جيش الاحتلال بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أطلق نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ منتصف الليل، وإنه رد على الضربات بهجمات جوية وبالمدفعية، على أربع دفعات.