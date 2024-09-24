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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 30,973.67 نقطة. 

وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 38,054.33 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.12%، مسجلًا 13,433.46 نقطة.

بينما ارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.07%، وصولًا إلى مستوى 2,975.85 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.58%، وصولًا إلى 7,356.74 نقطة. 

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 10,456.48 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.69% وصولًا لمستوى 6,176.28 نقطة.

البورصة مستهل تعاملات الثلاثاء