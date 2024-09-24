بالفيديو.. تفاصيل تنظيم مهرجان سماع الدولي على أرض مصر

كشفت سهام إسماعيل، المدير التنفيذي لمهرجان سماع الدولي، تفاصيل تنظيم المهرجان على أرض مصر، موضحة أن كل نسخة من المهرجان تشهد مشاركة دول عالمية جديدة.

وقالت "سهام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، إن كازاخستان هي ضيف شرف المهرجان لأول مرة، وهناك باكستان والجزائر وجيبوتي ورومانيا واليونان وسوريا إضافة إلى الفرق المصرية.

وأوضحت أن المهرجان يتميز بالإقبال الجماهيري الكبير، لأن المهرجان متفرد بوجود ورشة دولية تجمع كل الثقافات المختلفة على أرض مصر يقدمها الفنان انتصار عبد الفتاح.

وأكدت أن المهرجان يهدف لنشر السلام والثقافة والمحبة والتواصل الإنساني والفني بين الثقافات المختلفة، إلى جانب الحوار الفني والتأكيد على جوهر الأديان.