من عائلة واحدة.. استشهاد 10 لبنانيين إثر قصف إسرائيلي للبقاع الشرقي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، باستشهاد 10 لبنانيين من عائلة واحدة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في بلدة شعث البقاعية.

كما استهدفت غارات الاحتلال: بلدات الخضر، وجنتا، والنبي شيت، والسفري، وتمنين، وسهل سرعين، الوحلانية، وبدنايل، وبوداي وجوارها، وطاريا، وشعت، ويونين، وتخوم نحلة، وحدث بعلبك، ووادي أم علي، وشمسطار، ورسم الحدث، وحوش الرافقة، وأطراف بلدة مقنة، وحلبتا، وحربتا، ووادي فعرة، والعين، وإيعات، والنبي عثمان، ودورس، والبزالية، وعين بورضاي، والهرمل، والعين، والنبي شيت في البقاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة صور وبلدات الدوير، عيتا الشعب، السلطانية، كفر دونين، شقرا، العباسية جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم أمس، أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.