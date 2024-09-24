ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26483 طن تشمل 1600 طن يوريا و2214 طن ملح و3250 طن مولاس و6300 طن علف و6569 طن كلينكر و6550 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51968 طن تشمل 8616 طن حديد و249 طن بازلاء و7000 طن سكر و100 طن فول و1800 طن خردة و19273 طن قمح و930 طن خشب زان و14000 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2837 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99051 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220661 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4337 حركة .

ومن جانبه اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة، تمام جاهزية كافة مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية الى ايطاليا ومعظم دول أوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم.