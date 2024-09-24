وزير الخارجية: لن نتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر لن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الخارجية في لقاء مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أننا نخشى على لبنان من هذا التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وغير المبرر وغير الشرعي وأن يؤدي إلى المساس بالأمن القومي اللبناني وهو أمر نرفضه بقوة.

كما تابع وزير الخارجية أننا على تواصل مع الأشقاء في لبنان للتضامن معهم وإدانة كل تحركات إسرائيل للمساس بالسيادة اللبنانية والتأكيد على الوقوف بجانب شعب لبنان، وأن استقرار وأمن لبنان من استقرار مصر.