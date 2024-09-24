اليوم.. انطلاق مهرجان الخيول العربية على أرض الفروسية بالشرقية

تتجه أنظار العالم من محبي الخيول العربية، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الشرقية لمتابعة انطلاق مهرجان الخيول العربية، حيث استعدت المحافظة لافتتاح المهرجان بحضور عدد من التنفيذيين والشعبيين.

ويعد مهرجان الخيول الذي يقام على أرض الفروسية بمحافظة الشرقية من أكبر المهرجانات ويحظى باهتمام كبير من متابعي الخيول على مستوى العالم، كما أنه يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وجمال الخيل العربية.

وتشتهر محافظة الشرقية بإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة وهو ما دعا إلى أن يكون الحصان العربي رمزًا وشعارًا للمحافظة ولذلك تستضيف المحافظة على أرض مدينة بلبيس كل عام مهرجان الخيول العربية الأصيلة.

كما أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية اتجهت إلى توظيف واستثمار بطولات الخيل ورياضاته دعمًا لصناعة السياحة الصحراوية والرياضية على أرض الشرقية عن طريق إقامة المهرجان.