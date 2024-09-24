وزير الري يتابع موقف استلام أراض طرح النهر من هيئة التعمير

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف الحالى لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك فى ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٣.

واستعرض الدكتور سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) .

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى للأراضى التى آلت ولايتها إلى الوزارة، والبدء في حصر الأراضى محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية - كنموذج تجريبى - مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الرفع المساحى بمحافظة الدقهلية، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى يشمل كافة المحافظات ذات الواجهة النيلية اعتماداً على ما تم إنهاؤه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادى يتم من خلاله تقييم المدى الزمنى لنهو أعمال الرفع المساحى والحصر والتسليم والاستلام.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكل أراضى طرح النهر بالمحافظات.