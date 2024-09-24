معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بعنوان "تنمية المهارات القيادية"

أطلق معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بعنوان "تنمية المهارات القيادية" لـ12 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من22 إلى 26سبتمبر 2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي، يأتي في إطار الاهتمام بضرورة توافر معارف ومهارات واتجاهات إيجابية في مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بالمهارات الإدارية بما يتناسب مع متطلبات العصر ومحددات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل، بمفهوم القيادة، والتعرف على الفروق بين المدير والقائد، وإدراك نظريات وفنون القيادة، ومداخل القيادة الفعالة، فضلاً عن استخدام المناهج والمداخل العلمية، والمنهج التشاركي في القيادة.

ينفذ البرنامج التدريبي "تنمية المهارات القيادية" بمشاركة د. هبة صالح مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد، ويسهم البرنامج في زيادة المعنويات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وبناء فرق أفضل، وتدريب القادة المستقبليين الذين يتمتعون بأسلوب إدارة يساعد على خلق جو عمل إيجابي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي، يتضمن عدة محاور تمثلت في أهمية اعداد القيادات، والقيادة الفعالة، فضلاً عن دور القيادة في إدارة التغيير، وفنون القيادة، ومداخل ومهارات القيادة الفعالة.