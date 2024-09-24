بالفيديو.. محافظ أسوان يطمئن الأهالي: "صرف مصنع كيما يُعالج صناعيا بطرق جيدة"

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حقيقة الأوضاع في أسوان بعد الشائعات الأخيرة حول أزمة ظهور حالات مصابة بنزلات معوية، قائلا: “إن المحافظة شهدت تركزا لحالات النزلات المعوية في منطقتي أبو الريش ودراو”.

وأوضح "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه بعد إتمام وزارة الصحة كل إجراءاتها في هذا الشأن ودراسة اللجان المتخصصة لهذا الموضوع تبين عدم وجود صرف صحي في هاتين المدينتين.

وتابع: أن الصرف الصحي في المنطقتين يعتمدان على نظام الطرنشات، ما أدى إلى اختلاط جزء من مياه الصرف مع الوصلات المنزلية التي أقامها بعض المواطنين بطرق غير هندسية، وبالتالي حدوث حالات النزلات المعوية في هاتين القريتين.

ونفى الأخبار المتعلقة بدخول مياه مصرف كيما إلى هاتين القرتين، وبالتالي تأثر الأهالي بمياه المصرف، موضحا أن الصرف في كيما يتم خلال محطة مخصصة، إذ توجد 3 محطات صرف لشركة كيما، هم: كيما 1، كيما 2، كيما 3، وجرى إنشاؤها بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة خلال مؤتمر الشباب عام، 2015 بعد طلب أحد الشباب منه السيطرة على الصرف الصناعي الخارج من مصنع كيما، لافتا إلى أن هذه المحطات تتميز بنظام المعالجة الثلاثية.

وأكد محافظ أسوان، أن النتائج الخارجة عن محطات الصرف سالفة الذكر وفقا لتقارير وزارتي الصحة والبيئة مطابقة للمواصفات، مطمئنا أهالي أسوان بأن الناتج الخارج من مصنع كيما يتم معالجته صناعيا بطريقة جيدة للغاية.