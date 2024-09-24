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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من قاعدة رامات ديفيد جراء سقوط رشقات صاروخية

لبنان
لبنان
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أفادت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” بتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من قاعدة رامات ديفيد الجوية جراء سقوط رشقات صاروخية، اليوم الثلاثاء.
كما أوضحت أن هناك انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان ورشقات صاروخية تتجه نحو الناصرة والعفولة.
ولفتت إلى سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

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