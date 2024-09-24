وزير الخارجية الصيني: ندعم لبنان بقوة في حماية أمنها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا، أن بلاده تدعم لبنان بقوة في حماية سيادته وأمنه وكرامته الوطنية.

وقال وانغ - خلال لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في نيويورك - إن الصين "في ضوء ما يربطها من صداقة تقليدية قديمة مع لبنان؛ تتابع - عن كثب - التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة الانفجارات الأخيرة لأجهزة الاتصال في أنحاء لبنان، وتعارض - بشدة - الهجمات العشوائية ضد المدنيين".

وأكد أن القوة العسكرية "ليست الخيار الصائب، وأن العنف مقابل العنف لن يحل المشاكل في الشرق الأوسط"، مضيفا أن الصين تدين - بشدة - أي عمل ينتهك المعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وأضاف وانغ - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء - أن الوضع الحالي هو "مظهر من مظاهر"، التأثير غير المباشر للصراع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى تحقيق "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل للقوات" وضمان التنفيذ الفعال "لحل الدولتين"، معربا عن أمله في أن يتخذ الجانب اللبناني إجراءات فعالة للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في لبنان.

من جانبه، شكر أبو حبيب، دولة الصين على دفاعها عن لبنان في الأمم المتحدة وغيرها من المناسبات متعددة الأطراف، مضيفا أنه من المهم بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان أن يتم الحفاظ على سيادته واستقلاله في إطار الأمم المتحدة.