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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات في نيويورك

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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عقد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها لما فيه من مصلحة للبلدين.
وناقش الجانبان - خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "البيت التركي" مقر الوفد الدائم لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك - أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن جلسة المباحثات حضرها: وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز سعود الجارالله.
 

ولي عهد الكويت الرئيس التركي