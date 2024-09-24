بتهمة الرشوة.. المشدد لمساح بإدارة المشروعات بـ"التنمية الصناعية"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بواقعة اتهامه بجريمة أخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجا.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في غضون الفترة من 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بصفته موظف عام مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من "ك.ك.ش" مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مائة وخمسين ألفا، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة بإحدى القطعات الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور وصولاً لإتمام إجراءات التنازل عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.