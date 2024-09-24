أطباء موسكو يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات ملايين المرضى في روسيا

أعلنت نائب عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن الأطباء في موسكو استفادوا من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات ملايين المرضى، وفقا لما نشرته مجلة فيستي.

وقالت راكوفا، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت أخصائيي الأشعة في موسكو في تحليل بيانات 13 مليون مريض وتتضمنت نتائج صور الرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي والتصوير الإشعاعي للثدي وغيرها من البيانات الطبية.

وأضافت، تقنيات الذكاء الاصطناعي تسرع بشكل كبير عمليات معالجة بيانات المرضى وتحسن دقة التشخيص أيضًا وهذا الأمر مهم لمعالجة المرضى في مراحل المرض الأولية ويجعل الخدمات الطبية متاحة لأكبر قدر من الناس.

وأشارت راكوفا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة للأطباء في موسكو حاليًا يمكنها التعرف على علامات 38 مرضًا بما فيها سرطان الرئة أو الثدي والسكتة الدماغية والالتهاب الرئوي وغيرها.

يذكر أنه تزايد في روسيا الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما تخطط روسيا لإدخال روبوتات تعتمد على هذه التقنيات وسيكون بامكانها إجراء بعض أنوع العمليات الجراحية للمرضى.