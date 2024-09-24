أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 125 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين: إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 71 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -عدم وجود ميزان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات) و54 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر-بدون ترخيص- سلع منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين).
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ضبط 125 مخالفة تموينية في المنيا
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أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 125 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.
أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 125 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.