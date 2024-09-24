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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 125 مخالفة تموينية في المنيا

ضبط 125 مخالفة تموينية
ضبط 125 مخالفة تموينية بالمنيا
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أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 125 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين: إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 71 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -عدم وجود ميزان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات) و54 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر-بدون ترخيص- سلع منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين).
 

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الرقابة على الأسواق جهاز حماية المستهلك مديرية التموين بالمنيا وزارة التموين وكيل وزارة التموين منافذ البيع