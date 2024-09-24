تحذيرات من خطورة إزالة الغابات والحرائق في منطقة الأمازون

حذرت منظمات غير حكومية من أن إزالة الغابات والحرائق المدمرة في منطقة "الأمازون"، التي تقوم بدور حاسم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، تشكل خطرا يحمل "عواقب لا رجعة فيها".

ومنذ بداية العام، التهمت الحرائق أكثر من 11.3 مليون هكتار، وغطى الدخان 60% من مساحة البلاد، ويشعر العاملون في المجال الصحي بالقلق إزاء العواقب الملموسة بالفعل على السكان.

وأظهرت دراسة، أجرتها "شبكة الأمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية والجغرافية" - وهي مجموعة من الباحثين والمنظمات غير الحكومية - أنه أنه في أقل من أربعة عقود، أزيلت الغابات من مساحة تعادل مساحة كولومبيا تقريبا.

كما دق مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي ناقوس الخطر بأن منطقة الأمازون والأراضي الرطبة في بانتانال، وهي ملاذ آخر للتنوع البيولوجي يقع جنوب البلاد، شهدت "أسوأ الحرائق خلال عقدين من الزمن" في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "سود أويست" الفرنسية أن النتيجة كانت انبعاثات الكربون "أعلى بكثير من المتوسط، وحطمت الأرقام القياسية الإقليمية والوطنية"، وأثرت "بشدة" على جودة الهواء في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

ولخصت دراسة "شبكة الأمازون" إلى أن "الأحداث المناخية المتطرفة والمتكررة بشكل متزايد والتي تزيد إزالة الغابات احتمال حدوثها، لا تزال تؤثر على منطقة الأمازون الضعيفة بالفعل، سواء من حيث قدرتها على التجدد أو في دورها في تنظيم مناخ الكوكب".

وتتمتع منطقة الأمازون بأهمية كبيرة بالنسبة للمناخ من خلال امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.

وفي منطقة الأمازون، دمرت إزالة الغابات 12.5% ​​من الغطاء النباتي في الفترة من 1985 إلى 2023، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية التي حللتها "شبكة الأمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية والجغرافية".

وتمت إزالة أكثر من 88 مليون هكتار من الغابات في البرازيل وبوليفيا وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا وجيانا وسورينام وجويانا الفرنسية.

وتحدث متخصصو "شبكة الأمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية والجغرافية"عن "تحول متسارع" في منطقة الأمازون، وحددوا "زيادة مثيرة للقلق" في استخدام الأراضي التي كانت تشغلها الغابات سابقًا لتركيب المناجم (+ 1،063%) أو المحاصيل (+ 598%) أو تربية الحيوانات (+ 297). %).

وحذروا من أن "عددًا كبيرًا من النظم البيئية قد اختفى مما أدى إلى ظهور مساحات هائلة من المراعي وحقول الصويا أو غيرها من الزراعات الأحادية، أو تم تحويلها إلى حفر لاستخراج الذهب".

وأكدت ساندرا ريوس كاسيريس، من معهد الصالح العام، وهي جمعية بيروفية شاركت في الدراسة "مع فقدان الغابة، نطلق المزيد من الكربون في الغلاف الجوي وهذا يعطل النظام البيئي بأكمله الذي ينظم المناخ ودورة المياه، مما يؤثر بشكل واضح على درجات الحرارة".

وأضافت أن فقدان الغطاء النباتي في منطقة الأمازون يرتبط بشكل مباشر "بالأحداث المناخية المتطرفة التي نشهدها"، ولا سيما الجفاف الشديد وحرائق النباتات التي تجتاح العديد من دول أمريكا الجنوبية.

ووصلت بعض روافد نهر الأمازون إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مما يهدد أسلوب حياة نحو 47 مليون شخص يعيشون على ضفافه.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دول مثل البرازيل وكولومبيا للحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون، فقد تمت إزالة 3.8 مليون هكتار من الغابات الاستوائية في المنطقة العام الماضي، وهي أكبر عملية لم يسمع بها أحد منذ عقدين من الزمن، وهي مساحة تعادل مساحة سويسرا تقريبًا.

ودمرت حرائق قياسية 440 ألف هكتار في منطقة بانتانال البرازيلية في يونيو، بينما لم يصل موسم الحرائق إلى ذروته بعد.

وفي البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30)، في بيليم في عام 2025، تجاوز عدد اندلاع الحرائق منذ يناير إجمالي العام الماضي بأكمله (200013 مقابل 189926)، وفقًا لبيانات معهد البيئة. دراسات الفضاء. وتلقي حكومة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية باللوم على "المجرمين" في كثير من الحالات.

وبحسب مرصد كوبرنيكوس، فإن إجمالي الانبعاثات التراكمية منذ بداية العام "أعلى من المتوسط، أي 183 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون حتى 19 سبتمبر، في أعقاب وتيرة الانبعاثات القياسية لعام 2007".

ومنذ ذلك العام أيضًا، يعود الرقم القياسي لتفشي الحرائق في البرازيل إلى (393،915)، وفقًا للمعهد الوطني لأبحاث الحرائق.