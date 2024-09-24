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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنيا تشهد فعاليات البرنامج التدريبي لدعم ذوي الإعاقة

جامعة المنيا
جامعة المنيا
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استضافت جامعة المنيا تحت رعاية د. عصام فرحات رئيس الجامعة، فعاليات البرنامج التدريبي “مساواة ذوي الإعاقة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم المدير التنفيذي لمركز ذوي الإعاقة بالجامعة، ود. يسري نائب مدير المركز.
استهدف التدريب نشر التوعية حول تحديات، وسبل دعم ذوي الإعاقة بالمجتمع، وذلك بحضور منسقي المركز بالكليات.
وأكد د. فرحات أن الجامعة حريصة كل الحرص لتقديم هذه البرامج التدريبية والتى تهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.
يشار إلى أنه تم اختيار جامعة المنيا، ضمن 15 جامعة حكومية؛ لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، والذى سيبدأ العمل به اعتبارا من العام الجامعي 2024/2025.

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