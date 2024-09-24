العراق والولايات المتحدة يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني مع نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، وعدد من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، جهود الحكومة العراقية وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95%‎ من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%‎ ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".

من جانبه، أثنى نائب وزير الخزانة الأمريكي على التقدّم الذي يشهده العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تحققت خلال وقت قياسي، وحالة النمو الاقتصادي الذي بلغ إجمالًا بحدود 6‎%، وهو ما يعزز جهود الحكومة في التنمية، معربًا عن الاستعداد للتعاون والعمل ضمن شراكة ثنائية تصبّ في مصلحة التطوير الاقتصادي".

