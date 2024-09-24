لبنان.. رامي عياش: "لا البلد ولا شعبه بيستاهل اللي عم يصير"

علق الفنان اللبناني رامي عياش على الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان عبر حسابه على موقع "إكس".

وقال رامي عياش: "ما بقى في كلام يعبّر قلبنا ع لبنان لا البلد ولا شعبه بيستاهل اللي عم يصير ما في غير الصلاة".

يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 قتيلًا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.