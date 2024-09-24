 السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

-خط القاهرة / الإسكندرية.

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة

-خط القاهرة / السد العالي

متوسط التأخيرات كالآتي:

-القاهرة / أسيوط 80 دقيقة.

-أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

-خط بنها / بورسعيد.

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

-خط طنطا / المنصورة / دمياط.

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

-خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة.

-متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.