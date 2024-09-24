النيجر تنشئ شركتين وطنيتين لإنتاج الذهب واليورانيوم

وافقت الحكومة النيجرية على تأسيس شركتين حكوميتين جديدتين، إحداهما لإنتاج الذهب والأخرى لإنتاج اليورانيوم بهدف مساهمة الثروات المعدنية التي تمتلكها البلاد بشكل أكبر في التنمية.

وستقوم شركة مازوماوا الوطنية للذهب، بحسب ما اورد "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الافريقية، بإدارة استغلال الذهب النيجري، وهي وسيلة لكي تحكم سلطات البلاد سيطرتها على الغالبية العظمى من الإنتاج الحرفي وغير الرسمي ومن ثم تعزيز إيراداتها الضريبية.

ووفقا لمنظمة "سويس إيد" السويسرية غير الحكومية، يتم سنويا تهريب عشرات الأطنان من الذهب ما يمثل خسارة كبيرة للنيجر.

كما ـن هذه الخطوة تمهد الطريق لمعالجة الذهب في الموقع، وهو ما فعلته بوركينا فاسو عندما أنشأت قبل عام شركة وطنية للمواد الثمينة، أعقبتها ببناء أول مصفاة للذهب.

كما سيتم قريبا إنشاء شركة "تيمرسوا" الوطنية لليورانيوم.

يأتي ذلك، بعد إلغاء الحكومة في النيجر رخصة التشغيل لشركتي أورانو الفرنسية وجوفيكس الكندية لإنتاج الوقود النووي في أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم.

ومن خلال هذه الشركة الوطنية، يسعى المجلس الوطني لحماية الوطن الى استعادة السيطرة على هذا المورد التعديني الاستراتيجي.

