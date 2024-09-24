نانسي عجرم عن لبنان: "اللي عم يصير جنون"

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، واصفة إياها بـ “الجنون”.

وقالت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "إكس": "يا رب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من ‎الجنوب للشمال منحطه قدامك، خلّي عينك علينا".

الجدير بالذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 شهيدا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.