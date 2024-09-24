جامعة الإسكندرية تنهي الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي وتكثف جهودها لدعم مبادرة "بداية"

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الإسكندرية، انتهاء كافة استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لكافة منسوبي جامعة الإسكندرية، وذلك مع انطلاق العام الجامعى اعتبارًا من يوم السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

ولفت إلى جاهزية جميع الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.

وأكد رئيس الجامعة على عميدي الكليات قيام كل كلية بوضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية.

كما تم توفير أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت وتوافر الأطقم الطبية بالعيادات الطبية داخل الكليات الجامعية.

كما وجه بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية.

وأعلن الدكتور قنصوة، أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها جامعة الإسكندرية مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية" لبناء الإنسان المصرى، حيث أكد أن الجامعة وجهت جميع إمكاناتها لدعم المبادرة للإرتقاء بقدرات الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وتبنيها، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وتعميق قيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

وأوضح أن الجامعة ستطلق مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات مع بداية العام الدراسي تتضمن تحقيق أهداف المبادرة من خلال الندوات، وورش العمل، وإطلاق قوافل شاملة للقري الأكثر احتياجا، وفتح فصول محو الأمية، وإقامة أنشطة رياضية متنوعة من خلال برنامج عمل يهدف إلى تنمية طلاب جامعة الإسكندرية بغية النهوض والإرتقاء بالمجتمع والوطن.

ومن جانبه أشار الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المدن الجامعية بنين وبنات استعدت لاستقبال الطلاب، وتبدأ إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسى الجديد وذلك بفروعها سموحة وسابا باشا والشاطبى، مضيفا أن المدن الجامعية بدأت التقديم الورقى لطلاب الثانوية العامة الجدد ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجارى بمقر المدينة الجامعية بعزبة سعد.

وأكمل قائلًا إن جامعة الإسكندرية حريصة على دعم الطلاب فى مجال الأنشطة الطلابية لافتًا أن الجامعة أعدت برامج متكاملة لتوفير حزمة من الأنشطة الطلابية تتوافق مع مواهب واحتياجات الطلاب المختلفة فى المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية والجوالة إلى جانب الأنشطة البحثية والعلمية، خاصة أن طلاب جامعة الإسكندرية حققوا المراكز الأولى فى العديد من الأنشطة على مدى عدة سنوات موضحًا أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم الدعم لطلابها المتفوقين والموهوبين.

وأعلن الدكتور عبد المحسن، أن الجامعة أعدت أيضًا حزمة من الإجراءات لتقديم كافة سبل الدعم والإتاحة للطلاب ذوى الهمم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والتيسيرات لهم مع بداية العام الدراسى، وإشراكهم فى كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة بما يتيح لهم الاندماج داخل المجتمع الجامعى.