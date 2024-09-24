نبيل الحلفاوي: "فشل نتنياهو دفعه لكسر قواعد الاشتباك مع حزب الله"

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المشهد السياسي الحالي في لبنان، والغارات الإسرائيلية التي شنتها على الجنوب، مما أدى لسقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وقال "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع "إكس": "فشل نتنياهو رغم حرب الإبادة التي شنها على غزة في تحقيق أي هدف.. سواء المعلن (القضاء على حماس) أو الخفي (إخلاء القطاع وتهجيرهم إلى سيناء) أو المفروض عليه (استعادة الرهائن) مما ينهي مستقبله السياسي بل وما هو أكثر، هذا الفشل هو ما دفعه لكسر قواعد الاشتباك مع حزب الله وجره للتصعيد".

وتابع “الحلفاوي” في تدوينة أخرى قائلا: "لولا الحماية الأمريكية والغربية لما جرؤت إسرائيل على العربدة في المنطقة وشن حروب الإبادة بلا ضابط ولا رابط".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 شهيدا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.