أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ645 ألفًا و150 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 645 ألفًا و150 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم - أن الجيش الروسي تكبد 1400 جندي ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و800 دبابة و17 ألفا و292 مركبة مدرعة و18 ألفا و475 من النظم المدفعية و1198 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و952 من أنظمة الدفاع الجوي و2595 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و155 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و175 من المركبات وخزانات الوقود و15 ألفا و764 طائرة بدون طيار".

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف إن مدنيًا لقي حتفه، وأُصيب 6 آخرون في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية، موضحا أن الروس نفذوا الليلة الماضية 321 غارة على 10 بلدات تابعة للإقليم، كما هاجمت 175 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادنا، فيما أُصيبت نوفواندريفكا ومالا توكماشكا وروبوتينا بـ6 قذائف من نيران راجمات الصواريخ المتعددة.

وتابع أن الروس نفذوا أيضًا 122 قصفًا مدفعيًا على أراضي هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالايا توكماشكا ومالينيفكا وليفادنا، وكان هناك 314 تقريرًا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

