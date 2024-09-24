تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي سيتنحى عن منصبه خلال أيام، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة دعم اليابان الكامل لبلاده.
واتفق كيشيدا وزيلينسكي - خلال اجتماعهما على هامش الأحداث السنوية رفيعة المستوى للأمم المتحدة في نيويورك - على أن البلدين سيظلان يقومان بتنسيق وثيق؛ حيث رحب كيشيدا بالاختتام الأخير للمحادثات من حيث المبدأ بشأن اتفاق ضروري لتمكين تبادل المعلومات الحساسة بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء اليابانية كيودو - إن كيشيدا تطرق أيضا إلى خطة منظمة التجارة الخارجية اليابانية لفتح مكتب لها الشهر المقبل في كييف.
يذكر أنه مع استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا - التي بدأت في فبراير 2022 - تعهدت اليابان بتوفير أنواع مختلفة من المعدات والتكنولوجيا غير الفتاكة للدولة التي مزقتها الحرب لمساعدة المدنيين ودعم جهود إعادة الإعمار.
وتعمل اليابان - بشكل وثيق - مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في محاولة لإنهاء الحرب، غير أن دستور هذه الدولة الآسيوية السلمي يقيد المساعدات العسكرية.
العالم
قبل أيام على تنحيه.. كيشيدا يتعهد لزيلينسكي باستمرار دعم اليابان لأوكرانيا
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي سيتنحى عن منصبه خلال أيام، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة دعم اليابان الكامل لبلاده.