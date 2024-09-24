رئيس وزراء باكستان يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر راديو باكستان - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن شريف سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيؤكد فيه دعم باكستان لدور منظمة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن والازدهار في العالم، وسيطالب بضرورة العمل بجدية على تسوية القضايا العالقة بما في ذلك قضيتا فلسطين وإقليم كشمير.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار وكبار المسئولين الحكوميين، كما سيعقد شريف اجتماعات ثنائية مع زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء الجالية الباكستانية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الباكستاني اجتماعات ثنائية مع نظرائه، كما سيمثل باكستان في قمة المستقبل التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشارك في العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بما في ذلك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير.

