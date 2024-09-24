إلغاء الدراسة في شمال إسرائيل وسط إطلاق صواريخ

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تعليماتها بإغلاق المدارس، اليوم الثلاثاء، في عدد من البلدات المتواجدة في شمال إسرائيل بسبب الصواريخ المتساقطة هناك.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن المدارس سيتم غلقها اليوم في تلك البلدات وسط القتال على الحدود الشمالية وإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وبحسب القرار، لن تكون هناك أنشطة تعليمية شخصية في منطقة مجيدو ويوكنعام عيليت ودالية الكرمل وعسفيا، كما ألغت قيادة الجبهة الداخلية المدارس في البلدات من حيفا إلى الشمال.

