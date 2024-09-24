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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إلغاء الدراسة في شمال إسرائيل وسط إطلاق صواريخ

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل
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أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تعليماتها بإغلاق المدارس، اليوم الثلاثاء، في عدد من البلدات المتواجدة في شمال إسرائيل بسبب الصواريخ المتساقطة هناك.
وذكرت قيادة الجبهة الداخلية - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن المدارس سيتم غلقها اليوم في تلك البلدات وسط القتال على الحدود الشمالية وإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وبحسب القرار، لن تكون هناك أنشطة تعليمية شخصية في منطقة مجيدو ويوكنعام عيليت ودالية الكرمل وعسفيا، كما ألغت قيادة الجبهة الداخلية المدارس في البلدات من حيفا إلى الشمال.
 

إلغاء الدراسة في شمال إسرائيل إطلاق صواريخ إلغاء الدراسة شمال إسرائيل