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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السويسرية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل

البوابة نيوز
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نصحت وزارة الخارجية الفيدرالية في سويسرا، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ الخاصة في كامل أراضيها.
وذكر راديو وتلفزيون سويسرا أن الخارجية السويسرية أن حالة الطوارئ المعلنة تمتد لسبعة أيام.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 30 سبتمبر، بعد اشتداد حدة القتال بشكل كبير بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في جنوب لبنان.
 

الخارجية السويسرية السفر إلى إسرائيل