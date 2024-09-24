النيابة: عدم وجود شبهة جنائية في غرق طفل بنهر النيل

كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة طفل في الصف السادس الابتدائي لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من والد طفل اقر أثناء قيام نجله البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.

وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.