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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة: عدم وجود شبهة جنائية في غرق طفل بنهر النيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة طفل في الصف السادس الابتدائي لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من والد طفل اقر أثناء قيام نجله البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.
وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الصف السادس الابتدائي المحضر اللازم انتشال جثمان جنائية