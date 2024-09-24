إليسا: تطبيق القرارات الدولية قادرة على حماية لبنان

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، بتطبيق القرارات الدولية ضد إسرائيل بعد الغارات التي شنتها على لبنان.

وقالت إليسا عبر حسابها على موقع "إكس": "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد".

وتابعت إليسا: "ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟ نجدد النداء: لبنان لا يريد الحرب".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 شهيدا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

