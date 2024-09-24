اليابان: نشعر بالانزعاج إزاء انتهاكات مجالنا الجوي من قبل روسيا والصين

قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بقلق وانزعاج شديدين من انتهاكات المجال الجوي الأخيرة من قبل الصين وروسيا وأنشطتهما العسكرية الأخرى التي يقومان بها حول أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيهارا قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاك طائرة عسكرية روسية أمس المجال الجوي الياباني ثلاث مرات، "نشعر بالأزمة حيال هذه الانتهاكات التي حدثت على التوالي في المياه والمجال الجوي المحيط ببلدنا"، واصفًا اقتحام المجال الجوي من قبل روسيا بأنه "عمل استفزازي".

وأشار كيهارا إلى أن إجمالي 8 سفن بحرية صينية وروسية أبحرت بشكل مشترك عبر مضيق صويا بين هوكايدو وسخالين أثناء مرورها من بحر اليابان إلى بحر أوخوتسك خلال اليومين الماضيين.

ووصف وزير الدفاع الياباني استخدام الإشارات الضوئية ضد الطائرة الروسية بأنه "قرار مناسب"، موضحا أن بلاده ستواصل مراقبة الأنشطة العسكرية الصينية والروسية "باهتمام قوي" واتخاذ "الاستجابات اللازمة" لها.

وفيما يتعلق بتوغل مدمرة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في المياه الإقليمية الصينية في يوليو الماضي، قال كيهارا إن قبطان السفينة تم استبداله في ذلك الشهر بعد الحادث، لكنه لم يذكر سبب الاستبدال.

وأبلغت طوكيو، بكين أن السفينة سوزوتسوكي دخلت المياه، على الرغم من التحذيرات المتكررة من السفن الصينية، عن طريق الخطأ وأبلغتها أيضًا بإقالة القبطان، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن خرق المجال الجوي للطائرة الروسية "انتهاك خطير" لسيادة اليابان و"غير مقبول على الإطلاق".

جاءت تصريحات كيهارا بعد يوم من تحليق طائرة دورية عسكرية روسية فوق المياه في بحر اليابان شمال هوكايدو ثلاث مرات، مما دفع طائرة مقاتلة تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية لإطلاق إشارة ضوئية لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لوزارة الدفاع.