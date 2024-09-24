راغب علامة: إسرائيل تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة، عن غضبه إثر الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وقال “علامة” عبر حسابه على موقع "إكس": "إسرائيل الإرهابية متعطشة للدماء وخصوصاً دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب".

وتابع قائلا: "اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء يا رب العالمين آمين".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 شهيدًا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.