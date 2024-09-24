أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4,051 جنيها للشراء، 4,063 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,735 جنيها للشراء، 3,724 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,565 جنيها للشراء، 3,555 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3,056 جنيها للشراء، و3,047 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,377 جنيها للشراء، و2,370 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28,520 جنيها للشراء، و28,440 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 126,710 جنيهات للشراء، و126,355 جنيها للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 4,074,286 جنيها للشراء، و4,062,857 جنيها للبيع.