إعادة افتتاح ميدان الساعة بعد تطويره في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، عن إعادة افتتاح ميدان الساعة بمدينة دمياط، والذى شهد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة، وتشغيل الساعة الموجودة داخل الميدان، وذلك من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

يقع ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط ويُعد من أهم وأشهر مناطق ومعالم المدينة، حيث تم الحرص على إعداد خطة لصيانة الساعة وتشغيلها مع الحفاظ على الطابع الخاص بها منذ إنشائها، كما تأتى تلك الأعمال فى إطار رؤية وخطة المحافظة نحو رفع كفاءة المناطق الرئيسية بمختلف المدن للارتقاء بالشكل الحضارى.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وذلك خلال لقاء عقده مع اللواء طارق موافى رئيس الجهاز، وممثلى الجهاز وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

هذا وقد تابع "محافظ دمياط" الموقف الخاص بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية، حيث بحث كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ بموقع المشروع، لوضع حلول محددة تساهم فى الدفع بمعدلات التنفيذ وتحقيق طفرة بتلك المعدلات، والعمل بالتوازى بكافة محاوره، واستكمال أعمال الرصف بالطريق .

وعلى جانب آخر، بحث "الدكتور أيمن الشهابى" الموقف الخاص بمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، ومعدلات التنفيذ بالمرحلة الأولى من التطوير، ومناقشة خطط التنفيذ لاستكمال الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة لتعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة الإنتاجية.