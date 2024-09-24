كارول سماحة: "بلدنا بأمانتك يا رب.. لبنان بحمايتك"

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها، بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس".

وتوجهت كارول سماحة، بالدعاء إلى الله، قائلة: "بلدنا بأمانتك يا رب لبنان بحمايتك احفظه من كل شر".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 شهيدًا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.