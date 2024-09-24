شريهان عن لبنان: "سلام إلى جارة القمر فيروز الكرامة والإرادة"

عبرت الفنانة شريهان عن حزنها بعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، ذلك عبر حسابها على موقع "إكس".

وقالت شريهان: "لبيروت من قلبى سلامٌ لبيروت وسلام إلى جارة القمر فيروز الكرامة والإرادة، وكل شعبها القوي العظيم برداً سلامٌ لبيروت".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات إلى 356 قتيلًا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.