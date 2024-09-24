الإعصار جون يضرب المكسيك.. وترقب فيضانات وانهيارات طينية كبيرة قد تهدد الحياة

ضرب الإعصار "جون"، الساحل الجنوبي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ في وقت متأخر من الليلة الماضية؛ كعاصفة من الفئة الثالثة.

وقال المركز الوطني للأعاصير - مقره الولايات المتحدة - إن الإعصار "جون" ضرب اليابسة بالقرب من ماركيليا في ولاية جيريرو، مع رياح قصوى مستمرة بلغت حوالي 120 ميلًا (195 كيلومترًا) في الساعة.

وأضاف أن "الرياح المدمرة بقوة الإعصار والعواصف المهددة للحياة والفيضانات المفاجئة؛ مستمرة".

كما أفاد المركز بأن العاصفة من الفئة الثالثة قد تجلب أمطارًا "غير عادية" إلى أجزاء من ولايتي أواكساكا وجيريرو.

وحذر من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في "فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كبيرة وربما كارثية؛ تهدد الحياة" في ولايات تشياباس وأواكساكا وجنوب شرق جيريرو حتى يوم الخميس.

من جانبه، حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المواطنين على الاحتماء من العاصفة؛ بينما أصدرت وكالة الكوارث الكبرى تنبيهًا أحمر في أجزاء من جيريرو وولاية أواكساكا المجاورة، حسبما أوردت صحيفة "ال ينيفرسال" المحلية.

وتم توجيه سكان ولاية أواكساكا بالابتعاد عن الساحل. وكتب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا تنسوا أن الحياة هي أهم شيء، يمكن استبدال الأشياء المادية".

وطالبت السلطات السكان الذين يعيشون على طول الساحل بالبحث عن مأوى ضد العواصف المميتة المحتملة والأمطار الكارثية.

وتم إغلاق المدارس في أجزاء من أواكساكا وجيريرو بسبب العاصفة القادمة.